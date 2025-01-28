Готовьтесь встречать Китайский Новый год 2025: главные традиции и обычаи праздника

Уже совсем скоро наступит Китайский Новый год. Это яркий праздник, полный многовековых традиций, которые любят люди.

Подготовка к этому празднику начинается заранее. Так, китайцы занимаются уборкой дома, ведь желают очиститься от неудач и привлечь благосостояние. О традициях празднования Китайского Нового года – рассказывает 24 Канал.

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Китайский Новый год 2025: традиции празднования

Обычно Китайский Новый год встречают в семейном кругу. Поэтому накануне праздника вся семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно должны стоять пельмени, лапша и рыба. Эти блюда символизируют богатство, семейное счастье и прощание со старым годом. Кроме этого, люди уделяют особое внимание украшениям. Двери и окна домов традиционно украшают красными декорациями. Нередко можно увидеть как китайцы украшают свои дома разнообразными фонариками, вывесками с пожеланиями и бумажными узорами.

Китайский Новый год 2025 / Фото Freepik

Что интересно, в восточной культуре красный цвет ассоциируется со счастьем, удачей и долголетием, поэтому люди довольно часто дарят деньги своим детям в таких конвертах.

Одной из самых ярких традиций празднования Китайского Нового года можно назвать проведение уличных фестивалей. Они обычно сопровождаются зрелищными танцами и громкими песнями. Также некоторые люди сознательно не ложатся спать в праздничную ночь, ведь хотят "увидеть" наступление нового года.

Когда будут праздновать Китайский Новый год в 2025 году

Китайский Новый год празднуют во время второго молодого Месяца после дня зимнего солнцестояния, который в 2024-м состоялся 21 декабря.

По восточному календарю, в 2025 году китайцы будут праздновать Новый год 29 января. В стране тогда наступит 4722 год. Он завершится 16 февраля 2026 года. Что интересно, празднование в Китае длится в течение двух недель. Новый год символизирует приход весны, из-за чего его также называют праздником весны.