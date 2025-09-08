8 сентября люди празднуют важный христианский праздник Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день верующие традиционно пойдут в церковь, где будут читать молитвы.

Считается, что после этого христиане будут защищены от различных неприятностей, бед и заболеваний. LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на Рождество Пресвятой Богородицы. Молиться можно не только в храме, но и дома. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

Какие молитвы надо прочитать на Рождество Пресвятой Богородицы 2025?

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси й збережи під покровом твоїм моїх чад (імена), а також всіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері носимих. Укрий їх ризою твого материнства, наділи їх повагою до Бога і слухняності до батьків, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм спасіння в Царстві Небесному. Вручаю їх материнській опіці твоїй, захисниці всіх матерів і дітей їхніх. Вручаю дитя моє цілком Господу моєму Ісусу Христу і твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.

Пресвята Владичице Богородице, захиснице людства і мати всіх людей! Просимо тебе: встань на захист української землі, допоможи нам захистити свою незалежність, здолати ворога і відбудувати державу! Утамуй страждання українського народу. Перетвори нашу скорботу на радість, зціли серця всіх, хто пізнав горе втрати. Заступися за наших воїнів перед Богом, даруй їм легку долю. Зупини загарбників України, як у давні часи ти зупиняла нападників. Просимо тебе, Всеблага Божа Мати, покрити своїм захисним покровом захисника України, Раба Божого (ім'я), який захищає свою Батьківщину. Благай свого Сина і нашого Господа, щоб дарував нашій країні справедливий мир і милосердя нашим захисникам. Віримо в твоє заступництво і славимо твоє милосердя. Амінь.

Царице моя Преблагая, Надіє моя Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радосте, ображених Покровительнице. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш. Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь.

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословенна. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші й донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь.

Рождество Пресвятой Богородицы 2025: что известно о празднике?