Что написать в записке к цветам?

Универсальные открытки с поздравлениями

"С любовью и наилучшими пожеланиями".

"Эти цветы – маленькая частичка моего сердца для тебя".

"Просто чтобы улучшить твой день".

"Ты заслуживаешь всего самого лучшего!".

"Спасибо, что ты есть в моей жизни".

"Пусть эти цветы наполнят твой день красотой и радостью".

"Посылаю тебе улыбку и объятия, завернутые в эти цветы".

Открытки ко дню рождения

"С Днем рождения! Пусть каждый твой день будет таким же ярким, как эти цветы".

"Еще один год, еще прекраснее ты. Поздравляю!".

"Желаю счастья, здоровья и исполнения желаний. Празднуй на полную!".

"Самые лучшие поздравления с твоим праздником! Пусть этот год принесет тебе только радость".

"С Днем рождения! Ты чудо, и эти цветы – лишь небольшое доказательство этого".

Открытка со словами поддержки

"Скорейшего выздоровления! Пусть эти цветы радуют глаз".

"Эти цветы – лучик надежды и тепла. Все будет хорошо!".

"Мы рядом. Выздоравливай!".

Открытка без особого случая

"Просто потому, что ты лучшая/лучший".

"Не нужна причина, чтобы дарить красоту такому прекрасному человеку".

"Пусть эти цветы напомнят тебе, как сильно я тебя ценю".

"Для улыбки, потому что она тебе очень идет!".

Романтические открытки для любимой

"Моей единственной любви. Ты навсегда в моем сердце".

"Люблю тебя больше, чем можно выразить словами".

"Ты мое все".

"Спасибо, что делаешь мою жизнь сказкой".

"С тобой даже обычный день становится праздником".

"Ты самый прекрасный цветок в моей жизни".

Открытка для извинений

"Прошу прощения. Надеюсь, эти цветы помогут смягчить мои ошибки".

"Мне очень жаль. Словами не передать, как я расстроен. Надеюсь на прощение".

"Давай забудем об этом. Эти цветы – знак моего искреннего желания помириться".

"Не хочу терять тебя. Прости, пожалуйста".

Открытка для благодарности

"Спасибо большое за твою помощь/поддержку/доброту. Ты настоящий друг!".

"Твой поступок был неоценимым. Прими эти цветы как знак моей глубокой благодарности".

"Спасибо за то, что ты есть. И за все, что ты делаешь".

