Что может поднять настроение с самого утра лучше, чем теплые слова? Даже одно искреннее пожелание способно подарить улыбку человеку на целый день.

LifeStyle24 подготовил подборку теплых фраз, которые помогут сделать чей-то день светлее. Сохраняйте себе эти хорошие пожелания и подарите отличное настроение близким.

Смотрите также Как пожелать человеку всего наилучшего: подборка искренних слов, которые поднимут настроение на весь день

Прикольные пожелания хорошего дня в прозе и картинках

Пусть сегодняшний день будет похожим на сказку. Пусть даже мелочи делают тебя счастливой, а любые дела идут легко. Улыбнись, и день улыбнется тебе в ответ.

***

Желаю, чтобы даже обычные моменты приносили тебе сегодня радость. И обязательно найди время для чего-то, что делает тебя счастливой.

Как пожелать хорошего дня / Коллаж LifeStyle24

***

Пусть этот день будет настолько легким и продуктивным. Все задачи пусть сами складываются вместе, а люди вокруг будут доброжелательными. И, конечно, пусть случится какая-то маленькая неожиданная приятность.

***

Пусть сегодняшний день будет похожим на книгу, где каждая страница приносит что-то новое и интересное. Пусть твое настроение не испортят мелочи, а рядом всегда будет тот, кто поддержит. Верю, что он станет по-настоящему удачным!

Как пожелать хорошего дня / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю, чтобы твой день был теплым, как свежее солнце после дождя. Пусть в нем будет место и для работы, и для смеха, и для маленьких радостей. Пусть вечер принесет ощущение, что ты сделала все правильно.

***

Желаю тебе хорошего дня, хороших новостей и радостных событий! Пусть в этот день, и во все остальные, судьба порадует тебя, будет щедрой на приятные подарки и неожиданные милые сюрпризы. Пусть проблемы легко решаются, дела будут успешными, душа улыбается, а сердце неустанно радуется жизни.

***

Пусть этот день подарит тебе ощущение гармонии. Пусть люди дарят добрые слова, а случайные встречи приносят пользу. И пусть все твои маленькие планы сегодня воплотятся в реальность.