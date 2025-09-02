Какой церковный праздник во вторник, 2 сентября: почему сегодня нельзя пить алкогольные напитки
- 2 сентября чтят память преподобных Антония и Феодосия Печерских, которые служили Господу и помогали нуждающимся.
- Сегодня также отмечают День нотариата и День города Одесса.
2 сентября верующие чтят память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Они преданно служили Господу и помогали нуждающимся.
В этот день наши предки собирали морковь и свеклу на огороде. О запретах и приметах на 2 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских
Антоний родился в 983 году в семье крестьян в Черниговской области. Его родители исповедовали христианство, поэтому воспитывали своего сына в любви к Богу. Поэтому святой еще в раннем возрасте решил, что посвятит жизнь служению Господу, поэтому много молился и мечтал о путешествии на гору Афон. Попав туда, парень принял монашеский постриг и отправился в Киев, чтобы выбрать монастырь. Однако впоследствии он выбрал пещеру, которую выкопал пресвитер Илларион. Именно там Антоний помогал людям, которые приходили к нему за советом, и давал возможность другим святым жить вместе с ним.
Феодосий был родом из Киевской области и также происходил из набожной семьи. Так, парень увлекался Священным Писанием и ежедневно ходил в церковь, где посещал литургию. После смерти отца Феодосий решил покинуть родной дом и отправиться к преподобному Антонию, чтобы стать монахом. Известно, что святого избрали игуменом обители, поэтому тот старался стать хорошим примером для всей братии, делая добрые дела. Кроме этого, Феодосий никогда не отказывал в помощи нуждающимся и даже построил дом для их проживания, выделив средства на нужды бедных и больных.
Что нельзя делать?
- Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не стоит употреблять алкогольные напитки, потому что тогда будет болеть в течение всей осени.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то осень будет теплой.
- Если на улице солнечно, то октябрь будет холодным.
- Если днем не будет ветрено, то в сентябре будет жарко.
- Если увидите на небе радугу, то ждите хороших новостей.
Что еще отмечают?
- 2 сентября в Украине традиционно отмечают День нотариата. Его установил в 2010 году тогдашний президент страны Виктор Ющенко, подписав соответствующий Указ. Что интересно, инициатором этого профессионального праздника стала Нотариальная палата Украины.
- В то же время сегодня украинцы празднуют День города Одесса. В этом году одесситы будут отмечать 231 год с момента основания родного города. В этот праздник принято вспоминать историю Одессы и гордиться ее достижениями. Поздравьте одесситов с Днем их родного города и пожелайте им всего наилучшего.