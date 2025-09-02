2 сентября верующие чтят память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Они преданно служили Господу и помогали нуждающимся.

В этот день наши предки собирали морковь и свеклу на огороде. О запретах и приметах на 2 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю

День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских

Антоний родился в 983 году в семье крестьян в Черниговской области. Его родители исповедовали христианство, поэтому воспитывали своего сына в любви к Богу. Поэтому святой еще в раннем возрасте решил, что посвятит жизнь служению Господу, поэтому много молился и мечтал о путешествии на гору Афон. Попав туда, парень принял монашеский постриг и отправился в Киев, чтобы выбрать монастырь. Однако впоследствии он выбрал пещеру, которую выкопал пресвитер Илларион. Именно там Антоний помогал людям, которые приходили к нему за советом, и давал возможность другим святым жить вместе с ним.

Феодосий был родом из Киевской области и также происходил из набожной семьи. Так, парень увлекался Священным Писанием и ежедневно ходил в церковь, где посещал литургию. После смерти отца Феодосий решил покинуть родной дом и отправиться к преподобному Антонию, чтобы стать монахом. Известно, что святого избрали игуменом обители, поэтому тот старался стать хорошим примером для всей братии, делая добрые дела. Кроме этого, Феодосий никогда не отказывал в помощи нуждающимся и даже построил дом для их проживания, выделив средства на нужды бедных и больных.

Что нельзя делать?

Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит употреблять алкогольные напитки, потому что тогда будет болеть в течение всей осени.

Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то осень будет теплой.

Если на улице солнечно, то октябрь будет холодным.

Если днем не будет ветрено, то в сентябре будет жарко.

Если увидите на небе радугу, то ждите хороших новостей.

Что еще отмечают?