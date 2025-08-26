26 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя ходить босиком дома
- 26 августа чтят память святых мучеников Андриана и Натальи, которые погибли из-за преданности христианству.
- Сегодня также отмечают Международный день собак.
26 августа верующие чтят память святых мучеников Андриана и Натальи. Они были супругами и погибли из-за преданности христианству.
В этот день наши предки убирали в своих домах. О запретах и приметах на 26 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.
Интересно С Днем ангела Натальи 2025: красивые картинки-поздравления с именинами
День памяти святых мучеников Андриана и Натальи
Супруги Андриана и Натальи жили в городе Никомидия в начале IV века, во времена жестоких преследований христиан императором Максимианом. Святой был сначала чиновником, который не верил в Бога. Однако однажды мужчина стал свидетелем мужества заключенных христиан, поэтому добровольно начал служить Господу. Впрочем, однажды Андриана схватили и бросили в тюрьму, где его позже начали пытать. Наталья поддерживала своего любимого и даже переоделась в мужскую одежду, чтобы быть рядом с ним. После страшных пыток Андриан принял мученическую смерть, а его тело христиане похоронили в Византии. Известно, что Наталья сохранила верность Христу и своему мужу. Она часто молилась на его могиле и вскоре, по пророчеству во сне, тоже отошла в вечность.
Что нельзя делать?
- Не следует гулять в лесу в одиночку.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется ходить дома босиком, потому что накличете болезни в дом.
Народные приметы
- Если утром холодно, то зима придет рано.
- Если в лесу уже много грибов, то бабьего лета не будет в этом году.
- Если на небе не видно облаков, то ожидайте потепления.
- Если услышите пение птиц вечером, то осень будет поздней.
Что еще отмечают?
Международный день собак. Его ежегодно отмечают 26 августа. Этот праздник ввела американка Колин Пейдж в 2004 году. Главная цель этого дня – подчеркнуть роль четвероногих друзей в жизни человека и поощрить брать собак из приютов.
Заметим, что 26 августа отмечают День ангела Андриана. Смотрите красивые картинки-поздравления с именинами в нашем материале.