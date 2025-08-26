26 августа верующие чтят память святых мучеников Андриана и Натальи. Они были супругами и погибли из-за преданности христианству.

В этот день наши предки убирали в своих домах. О запретах и приметах на 26 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

День памяти святых мучеников Андриана и Натальи

Супруги Андриана и Натальи жили в городе Никомидия в начале IV века, во времена жестоких преследований христиан императором Максимианом. Святой был сначала чиновником, который не верил в Бога. Однако однажды мужчина стал свидетелем мужества заключенных христиан, поэтому добровольно начал служить Господу. Впрочем, однажды Андриана схватили и бросили в тюрьму, где его позже начали пытать. Наталья поддерживала своего любимого и даже переоделась в мужскую одежду, чтобы быть рядом с ним. После страшных пыток Андриан принял мученическую смерть, а его тело христиане похоронили в Византии. Известно, что Наталья сохранила верность Христу и своему мужу. Она часто молилась на его могиле и вскоре, по пророчеству во сне, тоже отошла в вечность.

Что нельзя делать?

Не следует гулять в лесу в одиночку.

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется ходить дома босиком, потому что накличете болезни в дом.

Народные приметы

Если утром холодно, то зима придет рано.

Если в лесу уже много грибов, то бабьего лета не будет в этом году.

Если на небе не видно облаков, то ожидайте потепления.

Если услышите пение птиц вечером, то осень будет поздней.

Что еще отмечают?

Международный день собак. Его ежегодно отмечают 26 августа. Этот праздник ввела американка Колин Пейдж в 2004 году. Главная цель этого дня – подчеркнуть роль четвероногих друзей в жизни человека и поощрить брать собак из приютов.

