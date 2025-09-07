7 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя идти в лес с детьми
- 7 сентября почитается память святого мученика Созонта, который погиб за свою преданность христианству.
На этот день также приходятся День военной разведки и День киберспорта в Украине.
7 сентября верующие чтят память святого мученика Созонта. Он обращал людей в христианство и преданно служил Господу, за что впоследствии погиб.
В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из грибов. О запретах и приметах на 7 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого мученика Созонта
Он родился в Ликаонии и работал пастухом. Созонт любил читать Священное Писание и часто делился знаниями о Боге со знакомыми, обращая многих к христианской вере. Однажды пастух получил видение, которое призвало его совершить подвиг ради Христа. Когда в городе Помпеополи готовили большой праздник в честь золотого идола, Созонт тайно проник в капище, отломал руку статуи и раздал золото бедным. После этого начались преследования и пытки невинных людей. Тогда Созонт, не желая чужих страданий, пришел к императору Максимиану и открыто признался в содеянном. Перед правителем он смело сказал, что сделал это, чтобы показать бессилие идола, который не может ни говорить, ни защищать себя. Император разозлился, поэтому приказал жестоко пытать Созонта. Его заставляли ходить в сапогах с гвоздями и били железными палками. В тяжких муках святой мученик отошел в вечность.
Что нельзя делать?
- Не стоит идти в лес с детьми, потому что они могут потеряться.
- Не следует делать ремонт дома.
- Не рекомендуется выходить на улицу вечером.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю осень.
- Если не увидите птиц, то ожидайте непогоды.
- Если в лесу заметите много грибов, то зима будет длительной.
- Если утром услышите пение птиц, то в октябре будет холодно.
Что еще отмечают?
- 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Его установили в 2022 году Указом президента Владимира Зеленского. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 7 сентября 1992 года основали Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В этот день стоит поздравить всех, кто собирает важную информацию для сохранения безопасности и жизни наших воинов.
- Также 7 сентября ежегодно отмечают День киберспорта в Украине. Ведь именно в этот день, в 2020 году, он официально получил статус вида спорта в нашем государстве. Это произошло благодаря принятому решению профильной комиссии и усилиям Федерации киберспорта Украины совместно с Министерством молодежи и спорта.