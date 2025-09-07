7 сентября верующие чтят память святого мученика Созонта. Он обращал людей в христианство и преданно служил Господу, за что впоследствии погиб.

В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из грибов. О запретах и приметах на 7 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю

День памяти святого мученика Созонта

Он родился в Ликаонии и работал пастухом. Созонт любил читать Священное Писание и часто делился знаниями о Боге со знакомыми, обращая многих к христианской вере. Однажды пастух получил видение, которое призвало его совершить подвиг ради Христа. Когда в городе Помпеополи готовили большой праздник в честь золотого идола, Созонт тайно проник в капище, отломал руку статуи и раздал золото бедным. После этого начались преследования и пытки невинных людей. Тогда Созонт, не желая чужих страданий, пришел к императору Максимиану и открыто признался в содеянном. Перед правителем он смело сказал, что сделал это, чтобы показать бессилие идола, который не может ни говорить, ни защищать себя. Император разозлился, поэтому приказал жестоко пытать Созонта. Его заставляли ходить в сапогах с гвоздями и били железными палками. В тяжких муках святой мученик отошел в вечность.

Что нельзя делать?

Не стоит идти в лес с детьми, потому что они могут потеряться.

Не следует делать ремонт дома.

Не рекомендуется выходить на улицу вечером.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю осень.

Если не увидите птиц, то ожидайте непогоды.

Если в лесу заметите много грибов, то зима будет длительной.

Если утром услышите пение птиц, то в октябре будет холодно.

Что еще отмечают?