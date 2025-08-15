15 августа верующие чтят Успение Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминают завершение земного пути Девы Марии.

В этот день наши предки ходили в церковь и молились Божьей Матери. О запретах и приметах на 15 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник?

Последние годы Своей жизни Дева Мария провела рядом с апостолом Иоанном Богословом. Именно его Иисус Христос попросил заботиться о Божьей Матери. За три дня до ухода в вечность Пресвятая Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом. Он сказал святой, что скоро завершится Ее земной путь. Впоследствии апостолы оставили места своей проповеди во всем мире и отправились в Иерусалим. Там ученики Христа собрались, чтобы попрощаться с Девой Марией. Во время Ее Успения Христос явился среди яркого света в окружении ангелов, и душа Богородицы без страдания отошла к Богу. Через некоторое время святые решили открыть гроб, но тела Марии там уже не увидели.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься уборкой и стиркой.

Не следует ходить босиком дома.

Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.

Нельзя стричь волосы и ногти, потому что сократите себе продолжительность жизни.

Народные приметы

Если на небе увидите радугу, то осенью будет тепло.

Если на улице туманно, то будет обильный урожай грибов.

Если 15 августа хорошая погода, то на бабье лето пойдет дождь.

Если на Успение Пресвятой Богородицы небо ясное, то осень будет теплой.

Что еще отмечают?

День города Тернополь. Люди отмечают 485-летие родного города. В этот день поздравляют жителей Тернополя с праздником.