Какой церковный праздник в пятницу, 15 августа: почему сегодня нельзя стричь волосы и ногти
- 15 августа верующие почитают Успение Пресвятой Богородицы, вспоминая завершение земного пути Девы Марии.
В этот день не рекомендуется стричь волосы и ногти, а также заниматься уборкой, стиркой.
15 августа верующие чтят Успение Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминают завершение земного пути Девы Марии.
В этот день наши предки ходили в церковь и молились Божьей Матери. О запретах и приметах на 15 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник?
Последние годы Своей жизни Дева Мария провела рядом с апостолом Иоанном Богословом. Именно его Иисус Христос попросил заботиться о Божьей Матери. За три дня до ухода в вечность Пресвятая Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом. Он сказал святой, что скоро завершится Ее земной путь. Впоследствии апостолы оставили места своей проповеди во всем мире и отправились в Иерусалим. Там ученики Христа собрались, чтобы попрощаться с Девой Марией. Во время Ее Успения Христос явился среди яркого света в окружении ангелов, и душа Богородицы без страдания отошла к Богу. Через некоторое время святые решили открыть гроб, но тела Марии там уже не увидели.
Что нельзя делать?
- Не стоит заниматься уборкой и стиркой.
- Не следует ходить босиком дома.
- Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
- Нельзя стричь волосы и ногти, потому что сократите себе продолжительность жизни.
Народные приметы
- Если на небе увидите радугу, то осенью будет тепло.
- Если на улице туманно, то будет обильный урожай грибов.
- Если 15 августа хорошая погода, то на бабье лето пойдет дождь.
- Если на Успение Пресвятой Богородицы небо ясное, то осень будет теплой.
Что еще отмечают?
День города Тернополь. Люди отмечают 485-летие родного города. В этот день поздравляют жителей Тернополя с праздником.