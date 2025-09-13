Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня считается одним из великих церковных праздников, который имеет особое значение для христиан. Ведь напоминает верующим об обретении и вознесении святого Креста, на котором был распят Иисус Христос.

В этот день верующие придерживаются строгого поста, приходят в храм и поклоняются святыне. Подробнее о том, когда будет праздник Воздвижения Креста Господня в 2025 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Смотрите также С Днем города Днепр 2025: красивые поздравления в картинках и прозе

Какова история праздника Воздвижения Креста Господня?

В IV веке римский император Константин Великий стал первым правителем, который открыто признал христианство. Стремясь укрепить веру, он захотел отыскать величайшую святыню – Крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Для этого император поручил своей матери, святой царице Елене, отправиться в Иерусалим. В 326 году она прибыла на Святую Землю и начала поиски места Голгофы. По преданию, Елена нашла пещеру, где лежали три креста. Однако не было понятно, какой из них является Животворящим. Тогда она решила испытать силу крестов. Так, Елена начала поочередно прикладывать их к тяжелобольной женщине. Два первых креста не принесли никаких изменений, а когда преподнесли третий, то больная удивительным образом выздоровела. Так, был найден настоящий Крест Господень.

Чтобы весь народ смог увидеть святыню, патриарх Макарий Иерусалимский поднял ее высоко над толпой.

Воздвижение Креста Господня / Фото Pinterest

Когда будет Воздвижение Креста Господня в 2025 году?