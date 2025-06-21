Що заборонено робити баптистам: головні обмеження для вірян

Баптизм – одна з найбільших протестантських християнських течій, яка зосереджується на добровільному хрещенні дорослих і служінні Богу. Баптисти вважають, що життя вірянина повинно повністю узгоджуватись із Божим Словом.

Саме тому існує низка заборон, яких ті дотримуються у повсякденному житті. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів.

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Що не можна робити баптистам

Баптисти вважають, що статеві стосунки мають місце лише в межах шлюбу, освяченого Богом. Будь-які інтимні зв'язки до одруження розглядаються як гріх. Шлюб, згідно з біблійним вченням, можливий лише між чоловіком і жінкою, які вірять у Господа. Водночас союзи між особами однієї статі, як і дошлюбні чи позашлюбні відносини, вважаються неприйнятними для християн. Втім, повторний шлюб все ж можливий, але лише після смерті одного з подружжя.

Окрему увагу баптисти присвячують питанню збереження життя. Віряни переконані, що аборт – навмисне вбивство, а тому суворо забороняється й засуджується.

Крім цього, баптисти відмовляються від усього, що може зашкодити тілу й душі. Зокрема, вони утримуються від вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, а також уникають грубих слів і лайки.

Також баптисти не займаються ворожінням і чаклунством, бо вважають такі дії несумісними з християнською вірою.

До інших заборон, яких дотримуються віряни, належать:

провокувати спокуси й суперечки власним зовнішнім виглядом;

змушувати когось увірувати в Бога;

хрестити немовлят;

брати участь у діяльності, яка вимагає обману, насильства або суперечить Євангелію;

нехтувати обов'язками громадянина своєї країни.

Що не можна робити баптистам / Фото Freepik

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