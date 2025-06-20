Про те, що не можна робити п'ятдесятникам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Українську Церкву Християн Віри Євангельської України.

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Що не можна робити п'ятдесятникам

П'ятдесятникам не можна вести гріховний спосіб життя, тобто такий, що суперечить вченню. Якщо людина зловживає свободою чи чинить гріхи, то порушує Божий закон і псує духовний авторитет Церкви. Такі дії можуть стати підставою для церковного покарання або навіть тимчасового виключення з членства до щирого покаяння.

Також п'ятдесятникам заборонено відходити від істинної віри та піддаватися спокусам, які ведуть за межі євангельської істини. Церква особливо суворо ставиться до всього, що може зруйнувати єдність у вірі, сприяти розколу або викривленню Слова Божого.

Крім цього, п'ятдесятникам не дозволяється розлучатися, за винятком смерті одного з подружжя. Будь-яке порушення єдності сім'ї вважається гріхом, оскільки пара має бути зразком духовної гармонії та любові.

Серед інших заборон, яких мають дотримуватися віряни:

зневажати Біблію та нехтувати її щоденним читанням;

ігнорувати піст і молитву, особливо у важливих духовних моментах;

відмовлятися від сповіді у разі потреби покаяння;

здійснювати самогубство або вбивство;

демонструвати ворожість до інших християнських конфесій.

Заборони для п'ятдесятників / Фото Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що не можна робити мусульманам. Детальніше про заборони для послідовників ісламу – читайте в нашому матеріалі.