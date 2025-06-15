Про те, що не можна робити мусульманам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Асоціацію мусульман України.

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Що не можна робити мусульманам

Найтяжчим гріхом в ісламі вважається багатобожжя. Якщо вірянин звертається з молитвою чи жертвоприношенням до когось іншого, зокрема до пророка, ангела чи святого, то це не є припустимим. Однак Аллах зможе простити мусульманину цей гріх, якщо той щиро покається.

Водночас послідовникам ісламу заборонено займатися ворожінням та вірити передбаченням віщунів і чаклунів. Жодна людина не може знати майбутнє, тому звертатися до ворожок або магів вірянам суворо не дозволяється.

Також мусульманам не можна вбивати невинних людей. Річ у тім, що Аллах прирівнює вбивство однієї душі до вбивства всього людства. За навмисне позбавлення життя вірянину загрожує вічне покарання, якщо тільки родичі вбитого не пробачать злочинцеві.

Крім цього, послідовникам ісламу заборонено:

присвоювати чуже майно, красти, займатися шахрайством та давати хабарі;

брехати та зраджувати;

пліткувати, заздрити та глузувати;

бути гордим, пихатим і самозакоханим;

вживати алкоголь і наркотики;

грати в азартні ігри;

споживати кров та м'ясо, які не принесли в жертву заради Всевишнього;

будувати одностатеві стосунки;

давати гроші борг з умовою сплати відсотків під час його погашення;

бути скупим і жадібним.

Що не можна робити мусульманам / Фото Freepik

Нагадаємо, наша редакція раніше розповідала про те, що не можна робити монахам.