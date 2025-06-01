Вони ґрунтуються на чернечих обітницях і монастирських уставах, що визначають, чого саме монахам не можна робити. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити монахам

Монаше життя побудоване на трьох ключових обітницях – бідності, цнотливості та послуху. Кожна з них визначає, що саме монах не має права робити. Так, їм не можна одружуватися й мати сексуальні стосунки. Річ у тім, що обітниця цнотливості є основою монашої чистоти, оскільки символізує повну відданість Богу й відмову від тілесних пристрастей.

Водночас монахам заборонено володіти особистим майном. Усе, що ченці мають – належить монастирю. Обітниця бідності покликана звільнити людину від матеріальної залежності та спокус, щоб зосередитися виключно на духовному житті.

Також монаху не слід ігнорувати монастирський устав. Ченці зобов'язані дотримуватися обітниці послуху та підкорюватися настоятелям. Адже вважається, що через ігумена монах слухає самого Бога.

Серед інших заборон, яких мають дотримуватися ченці:

займатися політичною діяльністю;

розвивати бізнес;

займатися ворожінням або чаклунством;

вживати наркотики;

здійснювати насильницькі дії;

відвідувати розважальні заходи.

Що не можна робити монахам / Фото Freepik

Що не можна робити священнику

Священникам заборонено брати в руки зброю та використовувати її на війні навіть у цілях самозахисту. За словами військового капелана Миколи Мединського, для священника наймогутніша зброя – хрест Божий. Тож якщо священнослужитель забере життя людини, то одразу позбудеться свого сану.

До того ж священникам не слід використовувати церковну кафедру для агітації чи нав'язування власних політичних думок. Втім, служителі церкви, як громадяни своєї країни, можуть мати свою позицію та брати участь у голосуванні.