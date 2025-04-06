Православна церква України та Українська Греко-Католицька церква наголошують, що священник має бути зразком духовної чистоти та дисципліни. Що не можна робити священнослужителям – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити священнику

​У Православній Церкві України існують чіткі канонічні норми щодо одруження священників. Так, чоловіки мають право зареєструвати шлюб лише перед прийняттям Таїнства Священства. Річ у тім, що після висвячення в сан священника одруження стає неможливим.

Священнослужителям також заборонено брати в руки зброю та використовувати її на війні навіть у цілях самозахисту. За словами військового капелана Миколи Мединського, для священника наймогутніша зброя – хрест Божий. Тож якщо священнослужитель забере життя людини, то одразу позбудеться свого сану.

Що не можна робити священнику / Фото Freepik

Водночас священникам не слід використовувати церковну кафедру для агітації чи нав'язування власних політичних думок. Втім, служителі церкви, як громадяни своєї країни, можуть мати свою позицію та брати участь у голосуванні. УГКЦ зазначає, що духовенство має залишатися поза партійними процесами, щоб уникати спокуси використання релігії в політичних цілях.

Важливо зауважити, що священники не можуть здійснювати богослужіння за межами своєї єпархії без дозволу місцевого єпископа. За порушення цієї норми можуть навіть позбавити сану.

Що не можна робити у церкві

У церкві важливо дотримуватися певних правил поведінки. Під час служби християнам не варто розмовляти та бути голосними, оскільки це може заважати іншим. Натомість вірянам слід зосередитися на молитві чи роздумах. Також не можна приходити до храму у спортивному або неохайному одязі. У церкву важливо заходити в стриманому вбранні, тому яскраві та короткі речі краще залишити для прогулянок.

Крім цього, не рекомендується приносити з собою їжу чи напої, оскільки церква – не місце для перекусів чи розваг. Усі думки та вчинки християн мають бути спрямовані на духовне збагачення, а не на задоволення фізичних потреб. До того ж вірянам не можна схрещувати руки за спиною. Наші предки вірили, що так люди приваблювали до себе злих духів.