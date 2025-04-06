Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь отмечают, что священник должен быть образцом духовной чистоты и дисциплины. Что нельзя делать священнослужителям – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать священнику

В Православной Церкви Украины существуют четкие канонические нормы относительно бракосочетания священников. Так, мужчины имеют право зарегистрировать брак только перед принятием Таинства Священства. Дело в том, что после рукоположения в сан священника бракосочетание становится невозможным.

Священнослужителям также запрещено брать в руки оружие и использовать его на войне даже в целях самозащиты. По словам военного капеллана Николая Мединского, для священника самое мощное оружие – крест Божий. Поэтому если священнослужитель заберет жизнь человека, то сразу лишится своего сана.

Что нельзя делать священнику / Фото Freepik

В то же время священникам не следует использовать церковную кафедру для агитации или навязывания собственных политических мыслей. Впрочем, служители церкви, как граждане своей страны, могут иметь свою позицию и участвовать в голосовании. УГКЦ отмечает, что духовенство должно оставаться вне партийных процессов, чтобы избежать соблазна использования религии в политических целях.

Важно заметить, что священники не могут совершать богослужения за пределами своей епархии без разрешения местного епископа. За нарушение этой нормы могут даже лишить сана.

Что нельзя делать в церкви

В церкви важно придерживаться определенных правил поведения. Во время службы христианам не стоит разговаривать и быть громкими, поскольку это может мешать другим. Зато верующим следует сосредоточиться на молитве или размышлениях. Также нельзя приходить в храм в спортивной или неопрятной одежде. В церковь важно заходить в сдержанном наряде, поэтому яркие и короткие вещи лучше оставить для прогулок.

Кроме этого, не рекомендуется приносить с собой еду или напитки, поскольку церковь – не место для перекусов или развлечений. Все мысли и поступки христиан должны быть направлены на духовное обогащение, а не на удовлетворение физических потребностей. К тому же верующим нельзя скрещивать руки за спиной. Наши предки верили, что так люди привлекали к себе злых духов.