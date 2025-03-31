LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію УГКЦ розповідає, в які дні не можна бити поклони. Коли від них варто утриматися вірянам – читайте далі в матеріалі.

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Коли не можна бити поклони

Під час Великого посту заведено бити поклони п'ять днів на тиждень. Цьогоріч віряни почали утримуватися від їжі 3 березня, а закінчать – 19 квітня, напередодні Великодня. За християнською традицією, християнам не можна здійснювати поклони у суботу та неділю. Річ у тім, що ці дні вважаються радісними та символізують перемогу життя над смертю. У суботу згадують перебування Ісуса Христа у гробі й Зішестя Його до пекла для порятунку душ померлих. Водночас у неділю християни відзначають Воскресіння Спасителя.

Також забороняється низько схилятися перед іконою в період від Великодня до Трійці, з 20 квітня по 8 червня. У цей час віряни мають прославляти Воскреслого Ісуса, тому поклони не відповідають урочистому характеру богослужінь. Зокрема, 20-те правило І Вселенського собору говорить: "Оскільки є деякі, котрі вклоняють коліна у день Господній, і у дні П'ятдесятниці: то щоб у всіх єпархіях усе було дотримано однаково, угодно святому собору, щоб стоячи приносили молитви Богу".

До того ж поклони не варто бити під час літургії, бо це момент безпосередньої присутності Бога у слові.

Коли не можна бити поклони / Фото "Духовна Велич Львова"

Чи можна молитися з телефона

Віряни часто звертаються до Бога з молитвою, тому нерідко мають релігійні тексти з собою, у смартфоні. Втім, далеко не всі знають, чи можна молитися з телефона.

За словами Віктора Палоша, протоієрея церкви Святителя Іоана в Ужгороді, що не в усіх монастирях та церквах дозволяється приносити з собою смартфони. Річ у тім, що знімання у деяких храмах заборонені, тому будь-який гаджет може сприйматися як загроза для святого процесу. Втім, якщо ви просто зайшли до церкви, то дозволяється спокійно використовувати телефон у церкві. На думку Віктора Палоша, це досить зручно, адже всі святі тексти доступні в мережі, тому їх легко переглянути.

Водночас християнам варто пам'ятати, що настоятель приходу може не дати дозвіл на користування гаджетами в храмі. У такому разі треба прибрати смартфон, щоб не виникло зайвих питань.