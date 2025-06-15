О том, что нельзя делать мусульманам – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Ассоциацию мусульман Украины.
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Что нельзя делать мусульманам
Самым тяжким грехом в исламе считается многобожие. Если верующий обращается с молитвой или жертвоприношением к кому-то другому, в частности к пророку, ангелу или святому, то это недопустимо. Однако Аллах сможет простить мусульманину этот грех, если тот искренне покается.
В то же время последователям ислама запрещено заниматься гаданием и верить предсказаниям прорицателей и колдунов. Ни один человек не может знать будущее, поэтому обращаться к гадалкам или магам верующим строго не разрешается.
Также мусульманам нельзя убивать невинных людей. Дело в том, что Аллах приравнивает убийство одной души к убийству всего человечества. За умышленное лишение жизни верующего грозит вечное наказание, если только родственники убитого не простят преступника.
Кроме этого, последователям ислама запрещено:
- присваивать чужое имущество, воровать, заниматься мошенничеством и давать взятки;
- лгать и предавать;
- сплетничать, завидовать и насмехаться;
- быть гордым, напыщенным и самовлюбленным;
- употреблять алкоголь и наркотики;
- играть в азартные игры;
- потреблять кровь и мясо, которые не принесли в жертву ради Всевышнего;
- строить однополые отношения;
- давать деньги в долг с условием уплаты процентов при его погашении;
- быть скупым и жадным.
Что нельзя делать мусульманам / Фото Freepik
Напомним, наша редакция ранее рассказывала о том, что нельзя делать монахам.