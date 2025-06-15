О том, что нельзя делать мусульманам – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Ассоциацию мусульман Украины.

Смотрите также Почему нам могут не сниться умершие: запомните это

Что нельзя делать мусульманам

Самым тяжким грехом в исламе считается многобожие. Если верующий обращается с молитвой или жертвоприношением к кому-то другому, в частности к пророку, ангелу или святому, то это недопустимо. Однако Аллах сможет простить мусульманину этот грех, если тот искренне покается.

В то же время последователям ислама запрещено заниматься гаданием и верить предсказаниям прорицателей и колдунов. Ни один человек не может знать будущее, поэтому обращаться к гадалкам или магам верующим строго не разрешается.

Также мусульманам нельзя убивать невинных людей. Дело в том, что Аллах приравнивает убийство одной души к убийству всего человечества. За умышленное лишение жизни верующего грозит вечное наказание, если только родственники убитого не простят преступника.

Кроме этого, последователям ислама запрещено:

присваивать чужое имущество, воровать, заниматься мошенничеством и давать взятки;

лгать и предавать;

сплетничать, завидовать и насмехаться;

быть гордым, напыщенным и самовлюбленным;

употреблять алкоголь и наркотики;

играть в азартные игры;

потреблять кровь и мясо, которые не принесли в жертву ради Всевышнего;

строить однополые отношения;

давать деньги в долг с условием уплаты процентов при его погашении;

быть скупым и жадным.

Что нельзя делать мусульманам / Фото Freepik

Напомним, наша редакция ранее рассказывала о том, что нельзя делать монахам.