Це обмеження стосується як біологічних родичів, так і осіб, пов'язаних через усиновлення. Про це детальніше – ​​розповідає LifeStyle24 з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

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Яким родичам не можна одружуватися

Згідно зі статтею 26 Сімейного кодексу України, існує перелік родичів, яким заборонено укладати шлюб між собою. Насамперед це стосується людей, які перебувають у прямій лінії споріднення, а саме батьків і дітей, дідусів, бабусь та онуків. Також не можуть одружуватися між собою рідні брати та сестри. Зокрема, як ті, що мають спільних батьків, так і ті, що мають лише одного спільного опікуна.

Крім цього, закон забороняє шлюб між двоюрідними братами й сестрами, а також між рідними тітками або дядьками з їхніми племінниками чи племінницями. Що цікаво, особливі положення закону передбачені й для випадків усиновлення. Так, шлюб між усиновлювачем і усиновленою дитиною може стати можливим лише після офіційного скасування усиновлення. Водночас суд може дозволити одружитися рідній і названій дитині усиновлювача, а також дітям, яких усиновила та сама людина.

Яким родичам не можна одружуватися / Фото Freepik

Що не можна робити до шлюбу

За народними прикметами, також забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження. Якщо пара зробить спільну фотосесію у святкових образах заздалегідь, то це може призвести до сварок або навіть до розриву стосунків. Крім цього, нареченому не слід бачити наречену у весільній сукні до церемонії, бо тоді шлюб не протриває довго.

Водночас пращури не купували заздалегідь обручки та намагалися не носити їх до шлюбу, адже каблучки символізували єдність та відданість. Та якщо ж приміряти ці прикраси до весілля, то енергетика майбутнього подружжя стане негативною, що привабить суперечки та непорозуміння в родину.