Зокрема, існує повір'я, що наречений не повинен побачити весільну сукню своєї майбутньої дружини до весілля. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому наречений не повинен побачити весільну сукню

У давнину люди вірили в особливу силу весільної сукні. Наші предки ставилися до цього вбрання як до оберега, який здатний захистити дівчину від заздрощів та нечистих сил. Вважалося, що якщо наречений побачить святкову сукню до весілля, то відлякає щастя та привабить сварки в подружжя. Ба більше, це могло призвести до зради та швидкого розлучення, тому молоді жінки ховали своє вбрання якомога далі.

Крім цього, існує також повір'я, що побачена заздалегідь весільна сукня притягне страждання та непорозуміння в родину. У сучасному світі важливо пам'ятати, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих забобонів, чи ігнорувати їх. Для подружжя найважливіше – створити особливий момент та провести його разом з коханою людиною, а не відмовлятися від власних бажань через прикмети.

Весільна сукня / Фото Freepik

Які ще існують повір'я пов'язані з весіллям

Що цікаво, існує багато весільних забобон, які збереглися до наших часів. Вважається, що нареченим не слід нікому віддавати свої обручки, бо можна накликати нещастя. Також не рекомендується переносити дату весілля, оскільки існує ризик посваритися ще до початку свята.

До того ж у народі вірять, що гості не мають дарувати молодятам гострі предмети, оскільки тоді подружжя не пізнає сімейне щастя. Водночас не варто віддавати свій букет іншим людям та одягати чужу фату, бо тоді шлюб буде невдалим.