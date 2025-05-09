В частности, существует поверье, что жених не должен увидеть свадебное платье своей будущей жены до свадьбы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему жених не должен увидеть свадебное платье

В древности люди верили в особую силу свадебного платья. Наши предки относились к этому наряду как к оберегу, который способен защитить девушку от зависти и нечистых сил. Считалось, что если жених увидит праздничное платье до свадьбы, то отпугнет счастье и привлечет ссоры в супруги. Более того, это могло привести к измене и быстрому разводу, поэтому молодые женщины прятали свой наряд как можно дальше.

Кроме этого, существует также поверье, что увиденное заранее свадебное платье притянет страдания и недоразумения в семью. В современном мире важно помнить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих суеверий, или игнорировать их. Для супругов самое важное – создать особый момент и провести его вместе с любимым человеком, а не отказываться от собственных желаний из-за примет.

Свадебное платье / Фото Freepik

Какие еще существуют поверья связанные со свадьбой

Что интересно, существует много свадебных суеверий, которые сохранились до наших дней. Считается, что женихам не следует никому отдавать свои обручальные кольца, потому что можно навлечь несчастье. Также не рекомендуется переносить дату свадьбы, поскольку существует риск поссориться еще до начала праздника.

К тому же в народе верят, что гости не должны дарить молодоженам острые предметы, поскольку тогда супруги не познают семейное счастье. В то же время не стоит отдавать свой букет другим людям и надевать чужую фату, потому что тогда брак будет неудачным.