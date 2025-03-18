Так, якщо пара збирається одружитися найближчим часом, то має дотримуватися певних заборон, щоб не накликати нещастя. Що не можна робити до шлюбу – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити до шлюбу

У давнину вважали, що наречена не повинна приміряти свою сукню до весілля без вагомої причини. Річ у тім, що так можна було накликати проблеми й труднощі та навіть розлучення в майбутньому. За народними прикметами, також забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження. Якщо пара зробить спільну фотосесію у святкових образах заздалегідь, то це може призвести до сварок або навіть до розриву стосунків. Крім цього, нареченому не слід бачити наречену у весільній сукні до церемонії, бо тоді шлюб не протриває довго.

Водночас пращури не купували заздалегідь обручки та намагалися не носити їх до шлюбу, адже каблучки символізували єдність та відданість. Та якщо ж приміряти ці прикраси до весілля, то енергетика майбутнього подружжя стане негативною, що привабить суперечки та непорозуміння в родину.

Що не можна робити до шлюбу / Фото Freepik

Втім, варто пам'ятати, що далеко не всі у сучасному світі довіряють прикметам. Тому кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні. Важливо серйозно поставитися до підготовки до шлюбу та зробити все можливе, щоб подружнє життя було щасливим, попри усі народні повір'я.

Чому не можна знімати обручку

У минулому вірили, що не можна знімати обручку, бо це призведе до сварок у сім'ї, охолодження почуттів та навіть розриву стосунків. Водночас за народними прикметами, існує високий ризик зруйнувати емоційний зв'язок між подружжям та привабити нестабільність і труднощі у сімейне життя, якщо все ж зняти каблучку.

Інколи старше покоління застерігає своїх дітей, що не можна навіть залишати обручку без нагляду чи давати її комусь міряти. Річ у тім, що це вважається поганою прикметою, бо людина ризикує передати свою енергію іншій особі.