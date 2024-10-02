Водночас у народі існує повір'я, що наречений не може бачити сукню нареченої до весілля. Про цю традицію – розповість LifeStyle24.

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Чому нареченому не можна бачити весільну сукню

Таке повір'я прийшло в народ ще з часів Стародавньої Русі. Тоді вважалося, що шлюб закоханих протриває недовго, якщо наречений побачить весільну сукню майбутньої дружини. Водночас подружжя може почати сваритися ще на святі, привабивши ще більший негатив в сімейне життя.

До того ж пара зазнає багато страждань через постійні сварки та непорозуміння, що може призвести до зради одного з партнерів. У сучасному світі деякі жінки вірять у цю прикмету, тому ховають свою сукню від нареченого в найпотаємніші місця.



Чи можна нареченим бачити сукню нареченої до весілля / Фото Freepik

Що цікаво, існує багато весільних забобон, які збереглися до сьогодення. Так, вважається, що нареченим не можна нікому давати свої обручки, бо можна накликати нещастя. Не рекомендується переносити дату весілля, оскільки існує ризик посваритися ще до початку свята.

Нареченим не варто віддавати свій букет іншим людям та одягати чужу фату, бо тоді шлюб буде невдалим. Водночас у народі вірять, що гості весілля не мають дарувати молодятам гострі предмети, оскільки тоді подружжя не пізнає сімейне щастя.

Коли наречений може побачити весільну сукню нареченої

Більшість пар, які планують одружитися, живуть разом. Ймовірно, наречені не зможуть ховатися одне від одного в день весілля у своєму домі, тому все одно побачать святкові вбрання. Водночас деякі чоловіки хочуть допомогти своїм майбутнім дружинам з вибором сукні, тому активно підтримують коханих і приймають це важливе рішення разом.

У сучасному світі багато подружніх пар не вірять у забобони. Закохані самостійно вирішують, як саме провести цей особливий день. Для подружжя важливо побудувати щасливе сімейне життя, а не відмовлятися від власних бажань через прикмети.