Однак не завжди вірянам вдається зробити всі заплановані справи до неділі, зокрема пов'язані з власним господарством. Священник Православної церкви України Олексій Філюк пояснив, чи можна в останній день тижня збирати сіно.

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Чи можна у неділю збирати сіно

Священник зауважив, що християни протягом тижня важко працюють, тому вихідні мають приділити собі, родині та Богу. Якщо збір сіна не є терміновим, то від цього варто утриматися. За словами Олексія Філюка, сьомий день тижня віряни приділяють Сину Божому, тому вони мають відмовитися від будь-яких справ. Втім, дозволяється зібрати сіно, якщо воно вже сухе.

Син Божий закликає робити добрі справи й допомагати іншим. Якщо ви допоможете своєму сусідові зібрати сіно, то гріха в тому немає. Гріх – образити або осудити,

– пояснив Олексій Філюк.

Священник додав, що у неділю варто обов'язково відвідати церковну службу. Віряни мають помолитися за здоров'я і добробут родини.

Що говорить Біблія про працю в неділю

У четвертій заповіді Божій говориться: "Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і виконуй всю працю свою, а сьомий день – субота – для Господа Бога твого". У Старому Завіті сьомим днем тижня була субота, тоді як у Новому – неділя. Християни важко працюють, тому заслуговують на відпочинок. У неділю варто подякувати Господу за земні блага та попросити благословення на наступний тиждень.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих,

– йдеться в Євангелії від святого Матвія 4:4.

Святе Письмо закликає присвятити час добрим справам, але тим, які не потребують важкої праці. Людина може назвати себе вільною, якщо дозволяє собі відпочити один день на тиждень.