Водночас деякі християни впевнені, що цей талісман може навіть виконати бажання людини. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму блозі розповів детальніше про суть червоної нитки й відповів, чи можна її носити вірянам.

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Чи варто християнам носити червону нитку

Червону нитку віряни прив'язують до рук новонароджених малюків, але цього категорично не можна робити. За словами Олексія Філюка, цей талісман не може захистити людину, оскільки такий оберіг – сатаністський. Народ Божий народжений для того, щоб відрікатися від усього земного й непотрібного. Тому червона нитка немає нічого означати для вірянина, як запевнив священник ПЦУ. Олексій неодноразово наголосив, що цей талісман – гріховний, тому варто його спалити у вогнищі.

Це гріховна нитка. Якщо ваш Спаситель – Ісус Христос, і ви ходите до церкви, то не треба вам ті нитки. Народ Божий створений для високої мети, а не для того, щоб поратися в землі й носити червоні нитки. Червона нитка християнам не потрібна, бо якщо Бог з вами, то він вас захистить. Ніяка нитка вас не врятує, тому краще її спаліть,

– зауважив Олексій Філюк.

Священник ПЦУ додав, що християнам варто якомога швидше позбутися червоної нитки, якщо вони її носять. Вірян зможе врятувати лише віра в Сина Божого, а не талісмани й обереги.

Коли вперше почали зав'язувати червоні нитки

Червона нитка неодноразово згадується у різних культурах. Втім, до нас символізм цього талісману прийшов з релігійної течії юдаїзму – кабала. Згідно з нею червоні нитки пов'язані з початком життя на землі. Існує повір'я, що саме жінка, на ім'я Рахіль, дала життя людству. На місці її смерті побудували гробницю, яку обгорнули червоними нитками, що кабалісти стали вважати священним.

Через деякий час це повір'я дійшло до інших народів, зокрема і до слов'ян. Вони вважали, що нитка червоного кольору здатна принести здоров'я, бо мала силу сонця й тварин. Водночас у слов'ян існувало повір'я про богиню, яка зав'язала цей талісман на огорожу будинку, а згодом його мешканці зцілилися.