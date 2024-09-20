Так, деякі люди страждають від алкоголізму та намагаються його позбутися за допомогою кодування. Втім, не всі віряни впевнені в тому, що такий метод розв'язку проблеми схвалює церква. Священник Православної церкви України Олексій Філюк у своєму відео відповів, чи гріх кодуватися від алкоголізму.

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Чи гріх кодуватися від алкоголізму

Олексій Філюк запевнив, що вживати спиртові напої до стану залежності – гріх. Не варто звикати до алкоголю, натомість треба від нього відмовитись. За словами священника, людей, які мають алкоголізм, скалічив Диявол.

Церква не підтримує кодування як спосіб позбавлення від цієї залежності, оскільки християнин може самостійно відмовитися від алкоголю без сторонньої допомоги.

Слово Боже каже: "Не упивайся вином, бо від нього блуд". Однак, якщо людина вже допилася, то це бідні люди, яких скалічили гріх і Диявол. Звичайно, що церква не схвалює кодування, але багато людей – слабкі. Християнин має собі сказати: "Ні, я більше не буду пиячити". Гріхом є пияцтво,

– зауважив Олексій Філюк.

Також священник закликав бути вірним Сину Божому та відмолювати свої гріхи.

Що говорить Біблія про вживання алкоголю

Вірянам не забороняється вживати напої, в яких міститься алкоголь. Однак, Святе Письмо засуджує сп'яніння та його руйнівні наслідки.

Душею і тілами християн не повинно щось володіти, окрім віри в Сина Божого. Крім цього, Біблія просить утримуватися від алкогольної залежності та не підштовхувати інших вірян йти проти своєї волі.