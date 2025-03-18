Так, если пара собирается жениться в ближайшее время, то должна придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь несчастье. Что нельзя делать до брака – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать до брака

В древности считали, что невеста не должна примерить свое платье до свадьбы без веской причины. Дело в том, что так можно было навлечь проблемы и трудности и даже развод в будущем. По народным приметам, также запрещается фотографироваться в свадебном наряде до дня бракосочетания. Если пара сделает совместную фотосессию в праздничных образах заранее, то это может привести к ссорам или даже к разрыву отношений. Кроме этого, жениху не следует видеть невесту в свадебном платье до церемонии, потому что тогда брак не продлится долго.

В то же время предки не покупали заранее кольца и старались не носить их до брака, ведь кольца символизировали единство и преданность. Но если же примерить эти украшения до свадьбы, то энергетика будущих супругов станет негативной, что привлечет споры и недоразумения в семью.

Что нельзя делать до брака / Фото Freepik

Впрочем, стоит помнить, что далеко не все в современном мире доверяют приметам. Поэтому каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет. Важно серьезно отнестись к подготовке к браку и сделать все возможное, чтобы супружеская жизнь была счастливой, несмотря на все народные поверья.

Почему нельзя снимать обручальное кольцо

В прошлом верили, что нельзя снимать обручальное кольцо, потому что это приведет к ссорам в семье, охлаждению чувств и даже разрыву отношений. В то же время по народным приметам, существует высокий риск разрушить эмоциональную связь между супругами и привлечь нестабильность и трудности в семейную жизнь, если все же снять кольцо.

Иногда старшее поколение предостерегает своих детей, что нельзя даже оставлять кольцо без присмотра или давать его кому-то мерить. Дело в том, что это считается плохой приметой, потому что человек рискует передать свою энергию другому лицу.