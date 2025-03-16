Так, наши предки верили, что ни в коем случае нельзя снимать обручальное кольцо без веской причины. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя снимать обручальное кольцо

Нередко случаются ситуации, когда приходится временно снимать обручальное кольцо. Например, во время некоторых медицинских процедур или занятий спортом. Однако в таком случае многие люди стараются сразу одеть кольцо обратно или начинают носить его на цепочке, чтобы не нарушить символику брака. В прошлом считалось, что снятое кольцо приведет к ссорам в семье, охлаждению чувств и даже разрыву отношений.

Кроме этого, существует поверье, что можно разрушить эмоциональную связь между супругами и привлечь нестабильность и трудности в семейную жизнь, если все же снять кольцо. Иногда старшее поколение предостерегает своих детей, что нельзя даже оставлять кольцо без присмотра или давать его кому-то мерить. Дело в том, что это считается плохой приметой, потому что существует высокий риск передать свою энергию другому человеку.

Однако важно помнить, что в современном мире не все придерживаются народных поверий, ведь это личный выбор каждого.

Почему нельзя снимать обручальное кольцо / Фото Freepik

Можно ли жене подстригать своего мужа

В древности верили, что жизненная сила каждого человека сохраняется именно в волосах. Поэтому наши предки особенно много времени посвящали уходу за ними. В то же время к процессу стрижки предки тоже серьезно готовились. Так, люди не позволяли своим родным проводить подобные манипуляции с собственными волосами.

По народным приметам, женам нельзя подстригать своего мужа, ведь тогда в паре чаще будут возникать ссоры и споры, которые могут привести даже к разводу. Кроме этого, человек якобы сократит себе продолжительность жизни, если его будет стричь кто-то из родных. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк заметил, что верующим стоит прекратить придерживаться народных поверий. Женам можно и нужно стричь своих мужей.