В то же время к процессу стрижки предки тоже серьезно готовились. Так, люди не позволяли своим родным проводить подобные манипуляции с собственными волосами. Можно ли жене подстригать своего мужа – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли жене подстригать своего мужа

Наши предки обычно ходили к парикмахерам для того, чтобы обновить прическу. Считалось, что чужой человек не сможет забрать жизненную энергию, поэтому предки не боялись стричься у других. Впрочем, по народным приметам, если жена подстрижет своего мужа, то в паре чаще будут возникать ссоры и споры, которые могут привести даже к разводу. Кроме этого, человек якобы сократит себе продолжительность жизни, если его будет стричь кто-то из родных.

Священник Православной церкви Алексей Филюк уже высказался относительно этого суеверия. Мужчина заметил, что верующим стоит прекратить придерживаться народных поверий. Женам можно и нужно стричь своих мужей, по словам Алексея Филюка.

Стригите своих любимых, родителей, детей, потому что в том греха нет,

– заверил священник Православной церкви Украины.

Можно ли беременным стричь волосы

Предки верили, что короткие волосы беременной женщины способны изменить энергетику и даже сократить продолжительность жизни своего будущего ребенка. Священник Православной церкви Украины подчеркнул, что будущим матерям можно и нужно стричься и ухаживать за собой, ведь гигиена – не грех.

Женщинам стоит вести привычный образ жизни во время беременности и делать все для собственного комфорта. Главное – не навредить ребенку.