Впрочем, в современном мире люди все чаще не обращают внимание на подобные суеверия. Можно ли отдавать свои вещи чужим людям – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли отдавать свои вещи чужим людям

В древности люди боялись отдавать свою одежду кому-то чужому, поскольку верили, что накличут на себя различные болезни и беды. Кроме этого, предки якобы лишались собственного счастья и успеха, если давали вещи незнакомцам. Однако в современном мире люди довольно часто занимаются благотворительностью, в частности во времени войны. Многим гражданам пришлось покинуть собственные дома без вещей из-за постоянных обстрелов или оккупации. Поэтому люди отдают свои вещи переселенцам, ведь хотят делать добрые дела.

По словам священника Православной церкви Украины, христианам разрешается давать собственную одежду незнакомцам, если она подходит им по размеру. Алексей Филюк отметил, что верующим стоит делиться и прекратить бояться, что кто-то может забрать их энергию.

Вашу энергетику никто не заберет. Отдавать свои вещи – это же благое дело, а христианам надо делать добро. Говорит Иисус Христос: "Кто имеет две рубашки, пусть даст тому, кто не имеет, а кто имеет еду, так же пусть делает",

– отметил священник Православной церкви Украины.

Какие вещи нельзя отдавать чужим людям

Кольца, браслеты, серьги и другие украшения, которые долго носил человек, сохраняют его энергетику. В народе верили, что они могут передать не только положительную, но и негативную энергию, поэтому такие вещи лучше не одалживать и не дарить без веской причины. Это касается также предметов личной гигиены, в частности расчески, полотенца, бритвы и зубной щетки. Более того, предки верили, что именно эти вещи сохраняют жизненную силу человека. Также не стоит отдавать одежду другим людям, чтобы не передать вместе с ними собственные заботы или неудачи.

Более того, в древности предки не дарили зеркала незнакомцами, потому что не хотели изменить свою энергетику. Впрочем, сейчас люди все меньше верят подобным суевериям, поэтому самостоятельно решают, придерживаться ли подобных правил, или нет.