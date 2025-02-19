Втім, у сучасному світі люди все частіше не звертають увагу на подібні забобони. Чи можна віддавати свої речі чужим людям – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

Цікаво Чи можна ввечері викидати сміття: запам'ятайте це

Чи можна віддавати свої речі чужим людям

У давнину люди боялися віддавати свій одяг комусь чужому, оскільки вірили, що накличуть на себе різні хвороби та біди. Крім цього, предки нібито позбавлялися власного щастя та успіху, якщо давали речі незнайомцям. Однак у сучасному світі люди досить часто займаються благодійністю, зокрема в часі війни. Багатьом громадянам довелося покинути власні домівки без речей через постійні обстріли або окупацію. Тому люди віддають свої речі переселенцям, адже хочуть робити добрі справи.

За словами священника Православної церкви України, християнам дозволяється давати власний одяг незнайомцям, якщо він підходить їм за розміром. Олексій Філюк зазначив, що вірянам варто ділитися та припинити боятися, що хтось може забрати їхню енергію.

Вашу енергетику ніхто не забере. Віддавати свої речі – це ж блага справа, а християнам треба робити добро. Каже Ісус Христос: "Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить",

– зауважив священник Православної церкви України.

Які речі не можна віддавати чужим людям

Каблучки, браслети, сережки та інші прикраси, які довго носила людина, зберігають її енергетику. У народі вірили, що вони можуть передати не лише позитивну, а й негативну енергію, тому такі речі краще не позичати та не дарувати без вагомої причини. Це стосується також предметів особистої гігієни, зокрема гребінця, рушника, бритви та зубної щітки. Ба більше, предки вірили, що саме ці речі зберігають життєву силу людини. Також не варто віддавати одяг іншим людям, щоб не передати разом з ними власні турботи чи невдачі.

Ба більше, у давнину пращури не дарували дзеркала незнайомцями, бо не хотіли змінити свою енергетику. Втім, наразі люди все менше вірять подібним забобонам, тому самостійно вирішують, чи дотримуватися подібних правил, чи ні.