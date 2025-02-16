Цього забобону особливо дотримуються старші люди, які краще почекають до ранку, ніж зроблять це після заходу сонця. Чи можна ввечері викидати сміття – розповідає 24 Канал.

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Чи можна ввечері викидати сміття

У давнину вважали, що виносити сміття ввечері категорично не можна, оскільки існував високий ризик накликати біди та негаразди. Після заходу сонця нібито прокидалися злі духи, які могли зайти до людини в оселю та сильно нашкодити. Крім цього, пращури боялися, що позбудуться не лише матеріальних благ, а й енергетичного захисту. Для предків вечір був часом підбиття підсумків дня, тому будь-які дії, пов'язані з винесенням чогось із дому, могли символізувати втрати. Тому ті, хто прагнув зберегти гроші та добробут, намагалися не викидати нічого у темний час доби.

Ба більше, нечиста сила могла принести конфлікти та непорозуміння у родину. До того ж людина ризикувала залишитися самотньою до кінця життя, якби винесла сміття ввечері. У сучасному світі все більше людей відмовляються дотримуватися цього забобону. Втім, дехто продовжує вірити у подібні речі, ймовірно, через повагу до думки старших, ніж через реальний страх перед наслідками.

Людина викидає сміття / Фото Freepik

Чи можна ходити на цвинтар вночі

У народі вважалося, що кладовище – особливе місце, куди варто приходити, щоб вшанувати пам'ять померлих. Існує повір'я, що вночі можна натрапити на злих духів або нечисть. Тому наші предки боялися ходити на цвинтар після заходу сонця.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк запевнив, що на цвинтар ніхто не забороняє йти у темний час. Однак варто відмовитися від цієї ідеї, бо існує ризик налякати людей, які теж перебуватимуть тоді на кладовищі. За словами священника, Бог створив день, щоб християнин працював, а ніч – щоб вірянин спав, а не ходив у цвинтар вночі.