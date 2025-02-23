Водночас до процесу стрижки пращури теж серйозно готувалися. Так, люди не дозволяли своїм рідним проводити подібні маніпуляції з власним волоссям. Чи можна дружині підстригати свого чоловіка – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна дружині підстригати свого чоловіка

Наші предки зазвичай ходили до перукарів для того, щоб оновити зачіску. Вважалося, що чужа людина не зможе забрати життєву енергію, тому пращури не боялися стригтися в інших. Втім, за народними прикметами, якщо дружина підстриже свого чоловіка, то в парі частіше виникатимуть сварки й суперечки, які можуть призвести навіть до розлучення. Крім цього, людина нібито скоротить собі тривалість життя, якщо її буде стригти хтось з рідних.

Священник Православної церкви Олексій Філюк вже висловився щодо цього забобону. Чоловік зауважив, що вірянам варто припинити дотримуватися народних повір'їв. Дружинам можна і треба стригти своїх чоловіків, за словами Олексія Філюка.

Стрижіть своїх коханих, батьків, дітей, бо в тому гріха немає,

– запевнив священник Православної церкви України.

Чи можна вагітним стригти волосся

Пращури вірили, що коротке волосся вагітної жінки здатне змінити енергетику та навіть скоротити тривалість життя своєї майбутньої дитини. Священник Православної церкви України підкреслив, що майбутнім матерям можна і треба стригтися та доглядати за собою, адже гігієна – не гріх.

Жінкам варто вести звичний спосіб життя під час вагітності та робити все для власного комфорту. Головне – не нашкодити дитині.