Так, якобы увеличится риск навлечь материальные трудности. В какие дни нельзя занимать деньги – рассказывает 24 Канал.

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В какие дни недели нельзя занимать деньги в долг

Наши предки особенно придерживались суеверий, касающихся денег. Предки боялись брать или занимать в долг финансовые сбережения, потому что не хотели лишиться материального благополучия. В древности верили, что не стоит давать собственные средства в начале недели, в понедельник. Дело в том, что тогда человек рискует привлечь еще больше расходов и проблем с деньгами.

Также в народе старались не отдавать свои финансовые сбережения во вторник и пятницу, чтобы не остаться в долгах и не потерять прибыль. Кроме этого, согласно приметам, людям не следует занимать деньги в последний день месяца, потому что тогда средства больше не будут задерживаться в кошельке.

Однако надо помнить, что каждый самостоятельно решает, или временно отдавать кому-то свои сбережения, или нет. Однако даже если не верить в суеверия, важно относиться к финансам ответственно, в частности брать и давать в долг только при необходимости и не превышать своих возможностей.

Когда нельзя занимать деньги взаймы / Фото Freepik

Можно ли одалживать свои вещи чужим людям

Наши предки особенно верили, что одежда может хранить энергетику своего носителя. Предки старались не отдавать собственные вещи незнакомцам, потому что не хотели передавать негативные эмоции другим. В древности люди боялись давать собственную одежду кому-то чужому, поскольку верили, что притянут различные болезни и беды.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк уже ответил, можно ли отдавать свои вещи чужим людям. По его словам, христианам разрешается давать собственную одежду незнакомцам, если она подходит им по размеру. Верующим стоит делиться и прекратить бояться, что кто-то может забрать их энергию.