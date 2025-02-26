Однако в народе существует поверье, что нельзя одалживать соль. Если же это сделать, то человек лишится благосостояния и семейного счастья. Можно ли одалживать соль – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли одалживать соль

Наши предки верили, что, отдавая соль, можно передать вместе с ней часть своего благосостояния, семейного счастья или даже здоровья. В древности считалось, что этот продукт имеет энергетическую связь с домом. Поэтому если одалживать соль, то появляется высокий риск ослабить защиту своего дома и впустить в него чужие невзгоды.

Кроме этого, человек, который отдавал этот продукт своему соседу или родственнику, мог забрать с собой удачу хозяина. В связи с этим в некоторых регионах Украины граждане даже боялись брать соль из рук других, потому что не хотели привлечь чужие проблемы в свою семью. В народе верят, что если уж нужно дать кому-то этот продукт, то не следует его передавать из рук в руки. Человек должен положить соль на стол или в тарелку, чтобы избежать возможных проблем. Некоторые также берут за этот продукт символическую плату, чтобы это выглядело не как заимствование, а как покупка.

Впрочем, в современном мире мало кто обращает внимание на подобные суеверия. Одолжить соль у соседа или друга часто расценивается как жест помощи, особенно если продукт закончился в неудобный момент.

Можно ли одалживать соль / Фото Freepik

Можно ли отдавать свои вещи чужим людям

Наши предки особенно верили, что одежда может хранить энергетику своего носителя. Предки старались не отдавать собственные вещи незнакомцам, потому что не хотели передавать негативные эмоции другим. В то же время люди боялись дарить свою одежду кому-то чужому, поскольку верили, что накличут на себя различные болезни и беды. Кроме этого, предки якобы лишались собственного счастья и успеха, если давали вещи незнакомцам.

По словам священника Православной церкви Украины, христианам разрешается давать собственную одежду чужим людям, если она подходит им по размеру. Алексей Филюк отметил, что верующим стоит делиться и прекратить бояться, что кто-то может забрать их энергию.