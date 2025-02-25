Кто-то считает, что дарить часы – это плохая примета. В то же время другие люди не видят в этом ничего страшного. Можно ли дарить часы – рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Можно ли вечером убирать в доме: ответ священника ПЦУ

Можно ли дарить часы

В народе верили, что подаренные часы могут привести к ссоре с родным, разрыву отношений со второй половинкой или даже прекращению дружбы. Кроме этого, наши предки старались не дарить этот предмет любимому человеку, потому что не хотели, чтобы его чувства остыли. Также подобный подарок мог принести скорую разлуку и постоянные недоразумения с окружающими людьми. Именно из-за подобных суеверий некоторые пары избегают такого презента на годовщину или День святого Валентина.

Более того, наши предки считали, что часы имеют острые стрелки, поэтому могут "разрезать" дружбу или вызвать споры между людьми. В то же время в китайской культуре такой подарок тоже считается плохим знаком, ведь ассоциируется со смертью и быстротечностью жизни, поэтому может быть воспринят как намек на похороны или завершение отношений.

Можно ли дарить часы / Фото Freepik

Несмотря на народные поверья, многие люди не видят в этом подарке ничего плохого. Так, для кого-то часы означают статус, успех и практичность. Впрочем, если кто-то все же верит в подобные суеверия, то можно легко нейтрализовать их влияние, попросив его получателя заплатить символическую сумму за подарок.

Можно ли дарить желтые цветы

Наши предки считали, что желтый цвет символизирует ревность и измену. Кроме этого, он также ассоциировался с разлукой и прощанием. В древности дарили желтые цветы, когда хотели указать на отсутствие романтических чувств к своему партнеру или предупредить кого-то о предстоящих неприятностях.

Однако в современном мире люди трактуют этот цвет более позитивно. Так, желтые цветы теперь ассоциируются с солнцем, теплом и счастьем. Они стали символом дружбы, благополучия и успеха. Что интересно, в разных культурах этот цвет также означает оптимизм и процветание.