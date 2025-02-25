Хтось вважає, що дарувати годинник – це погана прикмета. Водночас інші люди не бачать у цьому нічого страшного. Чи можна дарувати годинник – розповідає 24 Канал.

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Чи можна дарувати годинник

У народі вірили, що подарований годинник може призвести до сварки з рідним, розриву стосунків з другою половинкою або навіть припинення дружби. Крім цього, наші предки намагалися не дарувати цей предмет коханій людині, бо не хотіли, щоб її почуття охололи. Також подібний подарунок міг принести швидку розлуку та постійні непорозуміння з людьми навколо. Саме через подібні забобони деякі пари уникають такого презенту на річницю чи День святого Валентина.

Ба більше, наші пращури вважали, що годинники мають гострі стрілки, тому можуть "розрізати" дружбу або викликати суперечки між людьми. Водночас у китайській культурі такий подарунок теж вважається поганим знаком, адже асоціюється зі смертю та швидкоплинністю життя, тому може бути сприйнятий як натяк на похорон чи завершення стосунків.

Чи можна дарувати годинник / Фото Freepik

Попри народні повір'я, багато людей не бачать у цьому подарунку нічого поганого. Так, для когось годинники означають статус, успіх і практичність. Втім, якщо хтось все ж вірить у подібні забобони, то можна легко нейтралізувати їх вплив, попросивши його отримувача заплатити символічну суму за подарунок.

Чи можна дарувати жовті квіти

Наші предки вважали, що жовтий колір символізує ревнощі та зраду. Крім цього, він також асоціювався з розлукою і прощанням. У давнину дарували жовті квіти, коли хотіли вказати на відсутність романтичних почуттів до свого партнера або попередити когось про майбутні неприємності.

Однак у сучасному світі люди трактують цей колір позитивніше. Так, жовті квіти тепер асоціюються з сонцем, теплом і щастям. Вони стали символом дружби, добробуту й успіху. Що цікаво, у різних культурах цей колір також означає оптимізм і процвітання.