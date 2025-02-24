Тому це питання викликає численні дискусії серед людей, які дотримуються народних повір'їв, та тих, хто на це не зважає. Чи можна ввечері прибирати в хаті – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

Дивіться також Чи можна віддавати свої речі чужим людям: священник дав чітку відповідь

Чи можна ввечері прибирати в хаті

У давнину люди намагалися уникати прибирання після заходу сонця, бо боялися позбутися щастя, достатку і навіть здоров'я. Наші пращури особливо остерігалися таких дій, адже не хотіли накликати сварки в родину або відлякати удачу. Попри давні забобони, у сучасному світі багато хто прибирає саме у вечірній час, після роботи чи навчання.

За словами священника Олексія Філюка, вірянам не варто вірити у забобони, адже повір'я не пов'язані з християнським вченням. Людям треба самостійно вирішувати, коли саме влаштовувати прибирання – вранці чи ввечері.

Коли людина має прибирати, якщо вранці вона на роботі, а ввечері – втомлена? Це людські вигадки, забобони, які не пов'язані з християнським життям. Прибирайте в хаті, бо має бути чисто й красиво в оселі,

– зазначив священник Православної церкви України.

Чи можна викидати сміття ввечері

Наші предки вірили, що не варто виносити сміття ввечері. Цього забобону особливо дотримуються старші люди, які краще почекають до ранку, ніж зроблять це після заходу сонця. У давнину вважали, що виносити сміття ввечері категорично не можна, оскільки існував високий ризик накликати біди та негаразди. Після заходу сонця нібито прокидалися злі духи, які могли зайти до людини в оселю та сильно нашкодити. Крім цього, пращури боялися, що позбудуться не лише матеріальних благ, а й енергетичного захисту.

У сучасному світі все більше людей відмовляються дотримуватися цього забобону. Втім, дехто продовжує вірити у подібні речі, ймовірно, через повагу до думки старших, ніж через реальний страх перед наслідками.