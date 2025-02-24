Поэтому этот вопрос вызывает многочисленные дискуссии среди людей, которые придерживаются народных поверий, и тех, кто на это не обращает внимания. Можно ли вечером убирать в доме – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли вечером убирать в доме вечером

В древности люди старались избегать уборки после захода солнца, потому что боялись лишиться счастья, достатка и даже здоровья. Наши предки особенно остерегались таких действий, ведь не хотели навлечь ссоры в семью или отпугнуть удачу. Несмотря на древние суеверия, в современном мире многие убирают именно в вечернее время, после работы или учебы.

По словам священника Алексея Филюка, верующим не стоит верить в суеверия, ведь поверья не связаны с христианским учением. Людям надо самостоятельно решать, когда именно устраивать уборку – утром или вечером.

Когда человек должен убирать, если утром он на работе, а вечером – уставший? Это человеческие выдумки, суеверия, которые не связаны с христианской жизнью. Убирайте в доме, потому что должно быть чисто и красиво в доме,

– отметил священник Православной церкви Украины.

Можно ли выбрасывать мусор вечером

Наши предки верили, что не стоит выносить мусор вечером. Этого суеверия особенно придерживаются пожилые люди, которые лучше подождут до утра, чем сделают это после захода солнца. В древности считали, что выносить мусор вечером категорически нельзя, поскольку существовал высокий риск навлечь беды и невзгоды. После захода солнца якобы просыпались злые духи, которые могли зайти к человеку в дом и сильно навредить. Кроме этого, предки боялись, что лишатся не только материальных благ, но и энергетической защиты.

В современном мире все больше людей отказываются придерживаться этого суеверия. Впрочем, некоторые продолжают верить в подобные вещи, вероятно, из-за уважения к мнению старших, чем из-за реального страха перед последствиями.