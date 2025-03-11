Так, нібито збільшиться ризик накликати матеріальні труднощі. В які дні не можна позичати гроші – розповідає 24 Канал.

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В які дні тижня не можна позичати гроші

Наші предки особливо дотримувалися забобонів, що стосувалися грошей. Пращури боялися брати або позичати в борг фінансові збереження, бо не хотіли позбутися матеріального добробуту. У давнину вірили, що не варто давати власні кошти на початку тижня, у понеділок. Річ у тім, що тоді людина ризикує привабити ще більше витрат і проблем з грошима.

Також у народі намагалися не віддавати свої фінансові збереження у вівторок і п'ятницю, щоб не залишитися в боргах та не втратити прибутки. Крім цього, згідно з прикметами, людям не слід позичати гроші в останній день місяця, бо тоді кошти більше не будуть затримуватися в гаманці.

Однак треба пам'ятати, що кожен самостійно вирішує, чи тимчасово віддавати комусь свої збереження, чи ні. Проте навіть якщо не вірити в забобони, важливо ставитися до фінансів відповідально, зокрема брати та давати в борг тільки за потреби та не перевищувати своїх можливостей.

Коли не можна позичати гроші / Фото Freepik

Чи можна позичати свої речі чужим людям

Наші предки особливо вірили, що одяг може зберігати енергетику свого носія. Пращури намагалися не віддавати власні речі незнайомцям, бо не хотіли передавати негативні емоції іншим. У давнину люди боялися давати власний одяг комусь чужому, оскільки вірили, що накличуть на себе різні хвороби та біди.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк вже відповів, чи можна віддавати свої речі чужим людям. За його словами, християнам дозволяється давати власний одяг незнайомцям, якщо він підходить їм за розміром. Вірянам варто ділитися та припинити боятися, що хтось може забрати їхню енергію.