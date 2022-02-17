Британець "вигадав" українську "Супкультуру": львівський ресторатор вказав на зухвалий плагіат

У Британії створили стартап, ідея якого ідентична до української мережі "Супкультура". Ба більше, там навіть використовують фото зі сторінок українців.

Оголошення розміщене на міжнародній системі збору коштів на ідеї Kickstarter. А помітив зухвале копіювання львівський ресторатор Всеволод Поліщук.

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Планує навіть продаж франшизи

"Вигадав" цю ідею фотограф із Лестера Martin Krska. Він написав, що дуже хоче відкрити бізнес, де подаватиме супи в їстівних стаканчиках. Мовляв, потрібно для цього лише 40 714 доларів.



Частина публікації британця / Скриншот 24 каналу

До оголошення він додав фото та відео, на яких був приклад такої Eco & Vegan Friendly подачі. Проте взяв він ці матеріали з офіційних сторінок українського бренду. Звичайно ж, він не вказував джерело, а навіть замалював на зображеннях логотипи.



Планує навіть продавати франшизу / Скриншот 24 каналу

Для початку ми плануємо відкрити невелику точку продажу. А потім продавати його як франшизу за певну плату, щоб ви могли відкрити власну точку,

– написав Мартін.

Проте його чудова бізнес-ідея, ймовірно, провалилася. Адже протягом 21 дня, чоловіка підтримали 2 особи. Загалом він зміг зібрати 2 долари.



Результат збору коштів станом на 17 лютого / Скриншот 24 каналу

на сайті українського стрітфуду "Супкультура" вказано, що їхні точки є в різних країнах: Україні, Польщі, Білорусі, Чехії, Словаччині, Росії, Грузії та Австрії.



Одна зі сторінок сайту "Супкультура" / Скриншот 24 каналу

Читайте текст допису Всеволода Поліщука:

"Не всі британці однаково корисні. Ось, наприклад, фотограф із Лестера вигадав українську "Супкультуру".

Наскільки я розумію, до стартапу, який він виставив на Kickstarter, ні Субкультура, ні її засновник Пузенко Кирило жодного стосунку не має. На сторінці чи не найкращого (на мою скромну думку) українського стрітфуду вказані лише Україна, Польща, Білорусь, Словаччина, Чехія та Австрія. А при цьому навіть фото та відео".