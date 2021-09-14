У Дрогобичі відмовились від запуску 930 повітряних кульок після протестів екологів

Дрогобич 21 вересня відзначатиме 930-літній ювілей. З цієї нагоди у місті вирішили запустити в небо 930 повітряних кульок. Однак після протестів екологів від такої ідеї відмовились.

Святкування Дня Дрогобича триватиме 3 дні. Замість кульок у місті вирішили висадити дерева.

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У Дрогобичі не запускатимуть 930 кульок на День міста

Святкування 930-літньоо ювілею Дрогобича триватиме три дні. Перші заходи розпочнуться уже 19 вересня. Однією із запланованих акцій з нагоди свята був запуск у небо 930 повітряних кульок. Однак у місті відмовились від цієї ідеї після критики через шкоду довкіллю. Натомість у Дрогобичі висадять таку ж кількість дерев.

Від кульок відмовилися. Вирішили, що краще посадити таку ж кількість дерев. Нам лісгосп виділив територію і саджанці безкоштовно,

– розповів керівник управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міськради Ігор Чава.

Дерева планують висадити у вихідні напередодні Дня міста.