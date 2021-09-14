Святкування Дня Дрогобича триватиме 3 дні. Замість кульок у місті вирішили висадити дерева.
Цікаво "Живи органічно": у львівському дитсадку облаштували теплицю – чому це важливо
У Дрогобичі не запускатимуть 930 кульок на День міста
Святкування 930-літньоо ювілею Дрогобича триватиме три дні. Перші заходи розпочнуться уже 19 вересня. Однією із запланованих акцій з нагоди свята був запуск у небо 930 повітряних кульок. Однак у місті відмовились від цієї ідеї після критики через шкоду довкіллю. Натомість у Дрогобичі висадять таку ж кількість дерев.
Від кульок відмовилися. Вирішили, що краще посадити таку ж кількість дерев. Нам лісгосп виділив територію і саджанці безкоштовно,
– розповів керівник управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міськради Ігор Чава.
Дерева планують висадити у вихідні напередодні Дня міста.