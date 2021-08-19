Грандіозне видовище: у Львові в марші до Дня прапора візьмуть участь майже 1000 військових

У Львові з нагоди Дня прапора відбудеться марш за участю військовослужбовців ЗСУ та країн-партнерів. Загалом залучать понад 850 військових, щоб показати усю міць української армії.

Марш пройде 23 серпня. Військові крокуватимуть вулицею Стрийською.

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У марші візьмуть участь понад 850 військових

Речник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного військ Антон Миронович розповів, що з нагоди святкування Дня прапора вулицями Львова пройде понад 850 військових.

Вони будуть йти у всьому спорядженні, щоб показати красу та міць українського війська,

– зазначив Миронович.

До заходу залучать військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та країн-партнерів, зокрема із США, Канади та Литви. Святковий марш пройде від вулиці Сахарова до Монумента слави.

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У Львові відкриють найбільший флагшток області

Окрім цього, 23 серпня на території академії, на вулиці Героїв Майдану, 32, відбудеться відкриття найбільшого флагштока області. Після цього проведуть церемонію підняття прапора України.

Після урочистостей академія сухопутних військ відкриє свої двері для всіх охочих. Цей захід відбудеться в межах святкування Дня прапора та 30-річчя Незалежності України. Присутнім представлять зразки озброєння, які є у війська Нацгвардії, обладнання, яке використовують рятувальники, та стрілецьку зброю.

"Усі відвідувачі матимуть можливість зануритися у військову справу", – додав Миронович.

За словами директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДА Дмитра Посипанка, усі заходи, присвячені 30-річчю Незалежності, відбуватимуться під гаслом "Ти у мене єдина".