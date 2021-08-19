Марш пройдет 23 августа. Военные будут шагать по улице Стрыйской.

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В марше примут участие более 850 военных

Спикер Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Антон Миронович рассказал, что по случаю празднования Дня флага по улицам Львова пройдут более 850 военных.

Они будут идти во всем снаряжении, чтобы показать красоту и мощь украинского войска,

– отметил Миронович.

К мероприятию привлекут военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и стран-партнеров, в частности из США, Канады и Литвы. Праздничный марш пройдет от улицы Сахарова до Монумента Славы.

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Во Львове откроют самый большой флагшток области

Кроме этого, 23 августа на территории академии, на улице Героев Майдана, 32, состоится открытие крупнейшего флагштока области. После этого проведут церемонию поднятия флага Украины.

После торжеств академия сухопутных войск откроет свои двери для всех желающих. Это мероприятие состоится в рамках празднования Дня флага и 30-летия Независимости Украины. Присутствующим представят образцы вооружения, которые есть у войска Нацгвардии, оборудование, которое используют спасатели, и стрелковое оружие.

"Все посетители будут иметь возможность окунуться в военное дело", – добавил Миронович.

Заметьте! По словам директора департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОГА Дмитрия Посыпанко, все мероприятия, посвященные 30-летию Независимости, будут проходить под лозунгом "Ты у меня единственная".