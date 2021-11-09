У Львівській міськраді закликають не купувати квартири в одного із забудовників: яка причина

У департаменті агломерації закликали утриматись від купівлі квартир у будинку сумнівного статусу в центрі Рудного. Там замість індивідуального будівництва зводять багатоповерхівку.

Забудовниця не має жодного дозволу на таке будівництво. Тому, щоб уникнути проблем в майбутньому, слід добре подумати перед купівлею квартири на вулиці Огієнка, 18.

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В ЛМР закликали не купувати житло сумнівного статусу

У департаменті агломерації розповіли, що для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Рудному, слід знати про типову схему, яку активно застосовували в приєднаних громадах. Спочатку забудовник розповідає про плани звести кілька індивідуальних будинків упритул один до одного. Потім він бере для цього кілька будівельних паспортів, однак фактично будує один багатоквартирний будинок.

Потім йде до чорного реєстратора, реєструє його. Відтак продає людям. Результат – люди свідомо або несвідомо купують житло сумнівного статусу. Бо ж документи на індивідуальне будівництво, а по факту маємо багатоквартирне житло. Класика жанру!,

– додали фахівці.

Саме такий випадок трапився у самісінькому центрі Рудного на вулиці Огієнка, 18.

"Треба розуміти різницю між індивідуальним і багатоквартирним будівництвом. Індивідуальне будівництво – це коли будівля не вища за 2 поверхи (без урахування мансардного поверху) і має площу до 500 квадратних метрів. На фото – Огієнка, 18. Рахуємо – поверхів уже 5, не два", – зазначили у департаменті.

За словами фахівців, не потрібно бути великим будівельником, щоб розуміти, що на Огієнка не відбувається індивідуальне будівництво. Тут зводять багатоквартирний житловий будинок.



У центрі Рудного зводять сумнівну багатоповерхівку / Фото "Львів. Агломерація"

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Забудовниця не має необхідних дозволів

У департаменті також зазначили, що для багатоквартирного будівництва потрібні містобудівні умови та обмеження.

"Не будівельний паспорт – це документ для індивідуального житла. І навіть 3 будівельні паспорти не рятують ситуації", – додали фахівці.

Містобудівних умов і обмежень забудовниця не має. Тому в мерії закликали не поспішати купувати житло за цією адресою, щоб не мати клопоту в майбутньому.

"У міській інспекції ДАБК пояснюють: станом на сьогодні будівництво у приєднаних громадах – компетенція ДІАМу – новоствореної структури будівельного контролю, що в Києві. Цим несумлінні забудовники й користуються", – зазначили в департаменті.

Міська інспекція уже подала всі документи, щоб їй дали повноваження перевіряти та за потреби штрафувати несумлінних забудовників на території всієї Львівської ОТГ. Щойно ці повноваження нададуть, інспектори приїдуть у Рудне та до інших сумнівних будов.