У Трускавці з'явився музичний сквер: цікаві фото та відео

На цьому керівництво школи не планує зупинятися. У сквері зовсім невдовзі можуть з'явитися паркові ударні інструменти, на яких діти зможуть практикуватися.

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У Трускавці відкрили музичний сквер

Нещодавно на подвір'ї Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького завершили будівельні роботи. Тут з'явився цікавий сквер. Його обриси нагадують скрипку з орнаментом скрипкового ключа. Тут облаштували лавочки, які підсвічуються ввечері.

В центрі та з боків композиції встановили атмосферні дерева-ліхтарі, які роблять сквер яскравим навіть вночі. У теплу пору року тут організовуватимуть навчання для вихованців школи мистецтв, проводитимуть музичні вечори, виставки та різноманітні загальноміські заходи.

Дивіться відео з відкриття музичного скверу у Трускавці:

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Облаштування скверу коштувало 500 тисяч гривень

Створення музичного скверу було ідеєю керівництва закладу. Її вдалося реалізувати завдяки участі в конкурсі громадських ініціатив Львівщини. Спочатку на подвір'ї школи планували облаштувати рекреаційно-едукаційний простір з парковими інструментами, котрі можна використовувати на вулиці. Однак через затримки у виробництві, які викликала пандемія коронавірусу, не вдалось закупити необхідне обладнання, що виготовляють лише за кордоном.

Однак, попри це, адміністрація школи вирішила продовжити проєкт. Його вартість становить 500 тисяч гривень. 50% від загальної суми виділила Трускавецька міськрада, 40% – область, а 10% – благодійники.

Директор школи мистецтв Ігор Нич зауважив, що новий сквер буде не лише урізноманітнювати програму навчання, а й стане улюбленим місцем відпочинку містян та гостей курорту.

На цьому ми не хочемо зупинятись. Плануємо таки завершити початковий проєкт, про який мріяли. Тут є гарне місце, де ми хочемо встановити естраду, вона пасуватиме поміж двома черешнями, а також закупити паркові ударні інструменти, на яких дітки могли б практикувати свої теоретичні знання,

– додав Нич.

На відкриття скверу 1 листопада завітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Він наголосив, що це був один з найочікуваніших проєктів, над яким працювали усі, тож його вдалось завершити до настання холодів.



У Трускавці облаштували новий простір / Фото школи мистецтв імені Савицького



У сквері є лавки, що підсвічуються / Фото школи мистецтв імені Савицького



Вартість проєкту – пів мільйона гривень / Фото школи мистецтв імені Савицького



У сквері з'являться вуличні інструменти / Фото школи мистецтв імені Савицького