На этом руководство школы не планирует останавливаться. В сквере совсем скоро могут появиться парковые ударные инструменты, на которых дети смогут практиковаться.

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В Трускавце открыли музыкальный сквер

Недавно во дворе Трускавецкой школы искусств имени Романа Савицкого завершили строительные работы. Тут появился интересный сквер. Его очертания напоминают скрипку с орнаментом скрипичного ключа. Здесь обустроили лавочки, которые подсвечиваются вечером.

В центре и по бокам композиции установили атмосферные деревья-фонари, которые делают сквер ярким даже ночью. В теплое время года здесь будут организовывать обучение для воспитанников школы искусств, проводить музыкальные вечера, выставки и различные общегородские мероприятия.

Смотрите видео с открытия музыкального сквера в Трускавце:

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Обустройство сквера стоило 500 тысяч гривен

Создание музыкального сквера было идеей руководства заведения. Ее удалось реализовать благодаря участию в конкурсе общественных инициатив Львовщины. Сначала во дворе школы планировали обустроить рекреационно-развлекательное пространство с парковыми инструментами, которые можно использовать на улице. Однако из-за задержки в производстве, вызванной пандемией коронавируса, не удалось закупить необходимое оборудование, которое изготавливают только за границей.

Однако, несмотря на это, администрация школы решила продолжить проект. Его стоимость составляет 500 тысяч гривен. 50% от общей суммы выделил Трускавецкий горсовет, 40% – область, а 10% – благотворители.

Директор школы искусств Игорь Нич отметил, что новый сквер не только разнообразит программу обучения, но и станет любимым местом отдыха горожан и гостей курорта.

На этом мы не хотим останавливаться. Планируем все-таки завершить первоначальный проект, о котором мечтали. Здесь есть хорошее место, где мы хотим установить эстраду, между двумя черешнями, а также закупить парковые ударные инструменты, на которых дети могли бы практиковать свои теоретические знания,

– добавил Нич.

Открытие сквера 1 ноября посетил городской глава Трускавца Андрей Кульчинский. Он отметил, что это был один из самых ожидаемых проектов, над которым работали все, поэтому его удалось завершить до наступления холодов.



В Трускавце обустроили новое пространство / Фото школы искусств имени Савицкого



В сквере есть лавочки подсвеченные / Фото школы искусств имени Савицкого



Стоимость проекта – полмиллиона гривен / Фото школы искусств имени Савицкого



В сквере появятся уличные инструменты / Фото школы искусств имени Савицкого