Здесь планируется построить жилые дома, офисы и учебные заведения для детей. Об этом говорится в проекте детального плана территории (ДПТ), обнародованном на сайте Львовского городского совета.

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В промышленном районе Львова может появиться новый ЖК

Новый жилой квартал планируют построить на территории автотранспортного предприятия "Орлан-Транс" между улицами Пластовой, Полевой и Ковельской. Общая площадь составляет 5 тысяч квадратных метров. В проекте ДПТ говорится, что здесь появятся несколько групп жилых домов на 776 квартир. Высота построек составит 4 – 10 этажей. Рядом тоже хотят построить 9 усадебных домов.

На территории нового ЖК также должны появиться офисы, супермаркеты и магазины. Предполагают, что там создадут 1,2 тысяч рабочих мест. В проекте развития этой территории также говорится о строительстве 2 детских садов на 100 и 40 мест. Кроме этого, планируется построить начальную школу на 170 учеников. Застройщик также намерен передать свой земельный участок в собственность города для строительства новой коммунальной школы.

Дворы в ЖК будут закрыты и там нельзя будет парковать автомобили. Для этой потребности запланировали создать многоуровневые паркинги. Также ДПТ предусматривает создание пешеходной аллеи и общественного пространства.



Проект запланированного ЖК / Фото ЛГС

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Территория предприятия в настоящее время используется неэффективно

Главный архитектор детального плана территории Юрий Столяров рассказал, что промзона, где планируют построить новый ЖК, на данный момент не используется эффективно. Здесь необходимо обустроить социальную инфраструктуру, так как магазинов, аптек и школ очень мало.

Предлагается сформировать несколько групп домов жилищно-офисного назначения, на первых этажах которых будут расположены объекты обслуживания. Также предусмотрено помещение для супермаркета, аптеки, семейных врачей, ДУЗ и школы,

– добавил Столяров.

Во Львове 1 ноября прошли общественные слушания по проекту ДПТ. Во время них депутат ЛГС Виктория Довжик высказала предостережение относительно жилищного строительства в промзоне.

"Новый жилой квартал появляется в существующей промышленной зоне. Это существенное изменение. И должным ли образом уведомлены предприятия, которые расположены рядом? Это промышленная зона, где работает тяжелая техника, есть санитарные зоны. Предприятия должны быть уведомлены персонально, ведь это крупные плательщики налогов", – отметила Довжик.

Также она обратила внимание на небольшое количество мест для детей в школах. Общественное обсуждение проекта ДПТ продолжается с 21 октября по 21 ноября 2021 года. С документом можно ознакомиться на сайте ЛГС.

Интересно! По данным YouControl, бенефициарным владельцем ЧАО "Орлан-Транс" является ирландец Мартин Викенс. Компания входит в концерн "Орлан" бывшего нардепа и министра транспорта и связи Евгения Червоненко.



Новый ЖК планируют построить в промзоне / Фото ZAXID.NET