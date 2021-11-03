Специалисты восстановили двери дома № 4 на улице Богдана Лепкого. Реставрацию провели в рамках городской программы софинансирования, которую координирует Бюро наследия управления охраны исторической среды.
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Отреставрировали двери дома, где жил Лем
Чтобы восстановить исторические двери дома, где с 1921 по 1941 год жил Станислав Лем, реставраторам пришлось изготавливать утраченные металлические элементы. Они дополняли решетки, у которых не хватало деталей, изготовили новые ручки, заменили занавеси и отремонтировали шпингалеты.
По словам реставратора Ярослава Пащака, сначала специалисты очистили двери от лишних наслоений.
Далее работали в несколько этапов: поставили новый порог, заменили часть прогнившей дверной коробки и стекло, расчистили тиньк, который закрывал часть фрамуги, сделали ремонт полотен,
– добавил Пащак.
Кроме этого, реставраторы нашли аутентичный цвет исторических дверей и перекрасили их. Теперь они снова стали темно-зелеными.
Во Львове отреставрировали еще одни исторические двери / Фото ЛГС
Всего мастера заменили примерно 35% металла, который разрушила коррозия. Работы продолжались полтора месяца.
"Стоимость реставрационных работ составила 77 998 гривен. Из этой суммы вклад жителей составил 23 400 гривен", – отметил директор ЛКП "Бюро наследства" Павел Богайчик.
Стоимость работ составила почти 78 тысяч гривен / Фото ЛГС