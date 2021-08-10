Підкорила найвищі вершини світу: Садовий зустрівся з відважною львів'янкою – фото

До Львова 10 серпня завітала Оксана Літинська, яка підкорила найвищі гори усіх континентів світу. Зокрема, наприкінці липня вона піднялася на другу найвищу вершину світу – Чоґорі. Міський голова Андрій Садовий зустрівся з відважною львів'янкою.

Літинська є другою українкою, якій вдалося піднятися на гору Чоґорі. Також альпіністка підкорила Еверест.

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Мер Львова зустрівся з альпіністкою Оксаною Літинською

Садовий розповів, що Оксана Літинська – перша львів'янка, яка піднялась на найнебезпечнішу гору К2 (Чоґорі), яка є другою за висотою вершиною світу. За плечима відважної альпіністки також є сходження на Еверест та ще 5 найвищих гір усіх континентів.

Це справжня гордість Львова! Бажаю Оксані ще більше нових звершень та побачити на наступній підкореній вершині прапор нашого рідного Львова!,

– зазначив Садовий.



Літинська підкорила вершину Чоґорі / Фото Романа Балука

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Львів'янка наразі проходить період адаптації

За інформацією Львівської міськради, Садовий поспілкувався з альпіністкою та вручив їй символічні подарунки. Літинська розповіла міському голові про свою мандрівку на Чоґорі, поділилась враженнями, труднощами та показала відео з вершини. Наразі вона проходить період адаптації після підйому. Однак Літинська зазначила, що планує за кілька місяців знову повернутись до альпінізму.

Садовий подякував львів'янці за візит та подарував їй прапор міста та нагрудний прапорець України. Альпіністка пообіцяла підкорювати нові вершини зі стягом Львова, адже рідне місто залишається в її серці.

Оксана Літинська понад 20 років живе в Лондоні. Вона працює фінансовою директоркою банку.



Садовий поспілкувався з альпіністкою / Фото Романа Балука